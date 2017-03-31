Сергей Сироткин: Борьба в этом сезоне обещает быть очень плотной
Резервный пилот команды «Рено»
Сергей Сироткин сказал, что ожидает упорной борьбы в нынешнем сезоне.
«Первый Гран-при сезона еще раз
продемонстрировал, что разница между пилотами одной и той же команды оказалась
более существенной, чем это было в прошлом. Это лишний раз доказывает, что
новые машины действительно стали более быстрыми и одновременно более сложными в
управлении. Много вылетов и аварий было не только у новичков, но и у старожилов
чемпионата.
Пилоты,
которые быстро адаптируются, которые лучше чувствуют машину, обладают какими-то
большими навыками, имели в Австралии преимущество. Посмотрим, что будет дальше.
Борьба в этом году обещает быть очень плотной», -
цитирует Сироткина Autosport.
Напомним, что
победителем Гран-при Австралии стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.