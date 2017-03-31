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Сергей Сироткин: Борьба в этом сезоне обещает быть очень плотной

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Резервный пилот команды «Рено» Сергей Сироткин сказал, что ожидает упорной борьбы в нынешнем сезоне.

«Первый Гран-при сезона еще раз продемонстрировал, что разница между пилотами одной и той же команды оказалась более существенной, чем это было в прошлом. Это лишний раз доказывает, что новые машины действительно стали более быстрыми и одновременно более сложными в управлении. Много вылетов и аварий было не только у новичков, но и у старожилов чемпионата.

Пилоты, которые быстро адаптируются, которые лучше чувствуют машину, обладают какими-то большими навыками, имели в Австралии преимущество. Посмотрим, что будет дальше.  Борьба в этом году обещает быть очень плотной», - цитирует Сироткина Autosport.

Напомним, что победителем Гран-при Австралии стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

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