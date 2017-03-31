Канадцы Вирчу и Моир лидируют после короткого танца на чемпионате мира, Боброва и Соловьев – восьмые
На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
(Финляндия) проходят соревнования по танцам на льду. После короткого танца
лидирует канадский дуэт Тесса Вирчу/Скотт Мойр.
На втором месте французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Третьи американцы Мэдисон
Хаббелл и Захари Донохью. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев на
восьмом месте, их соотечественники Александра Степанова и Иван Букин – на десятом.
Напомним также, что Вирчу и Мойр, набрав
82,43 балла, установили мировой рекорд.
Фигурное катание. Чемпионат мира
Танцы на льду
Короткий танец
1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) 82,43
2. Габриэла Пападакис /Гийом Сизерон (Франция) 76,89
3. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) 76,53
4. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) 76,25
5. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) 74,88
6. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) 74,84
7. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) 73,70
8. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) 73,54
9. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) 72,83
10. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) 69,07