Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат1 : 1Кайсар
Баскетбол  Црвена Звезда- : -УНИКС
Теннис  Надаль- : -Фоньини
Футбол  Анжи- : -Урал
Баскетбол  Жальгирис- : -Милан
Футбол  Герта- : -Хоффенхайм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Радулов: Перед ЧМ-2016 никто не хотел слышать о моей травме

Источник:  Sportsnet.caКомментарии

Форвард «Монреаля» Александр Радулов рассказал о ситуации в мае прошлого года, когда он не приехал вовремя в расположение сборной России перед чемпионатом мира.

«Это была сложная ситуация. Мы проиграли финал Магнитогорску, после чего ассистент главного тренера, который также входит в тренерский штаб сборной России, сказал нам, что у нас есть семь выходных, после чего нам позвонят и скажут, где будет проходить сбор.

Я отдыхал эти семь дней и никуда не уезжал. И мне никто не позвонил и не написал. Кроме того, перед первым матчем финала я получил травму паха. Это произошло на последней тренировке. Пришлось играть в финале через боль на обезболивающих. Я не мог пропустить его.

Мой агент сказал, что может организовать для меня несколько встреч с клубами НХЛ, которые проявляли интерес ко мне. Они не хотели говорить просто по телефону. Когда они ведут дела, они хотят разговаривать со мной вживую, хотят видеть меня. В этот момент я уже знал, что не буду играть на чемпионате мира из-за травмы. Я взял билеты и улетел на четыре дня.

Я сидел в самолете, и когда мы должны были взлетать, мне позвонил Алексей Жамнов. Он сказал, что в течение двух дней я должен быть в сборной. Я сказал ему, что не могу быть через два дня, могу приехать через пять дней, потому что лечу в США и не могу ничего поменять. Я ждал в течение семи дней, что мне делать, и после этого договорился о встрече. Сколько мне нужно было ждать? Я оставался без контракта, и все в России знали, что я хочу вернуться в НХЛ. Меня об этом спрашивали весь сезон, и я об этом только и говорил. Мне предлагали продлить контракт, но я отклонил предложение. Они об этом тоже знали.

Когда вернулся из США, прямо из аэропорта поехал в сборную. Никто ничего мне не сказал, пока в прессе не написали, что Радулов ведет себя плохо.

Я извинился перед тренерами за то, что пропустил два дня. Но все знали, что у меня была травма. Обо всем писали в газетах, все знали, что у меня было МРТ, и доктора сказали, что я ничего не могу делать в течение трех недель, пока травма не заживет.

Но меня заставили выйти на лед. Они хотели, чтобы я попробовал. Я это сделал. К тому времени я не катался уже десять дней, и когда я вышел на лед, все было неплохо. Но когда мы стали играть «три на три» в контакт, я понял, что не могу это делать. Никто не слушал меня, все хотели, чтобы я был в команде.

Я говорил: «Ребята, я не могу играть. Если я буду играть, я усугублю травму. Тогда мне придется делать операцию, и я пропущу четыре-пять месяцев. У меня не будет предсезонки, у меня не будет контракта. Мне не 20 лет, а 30. Я рискую пропустить целый год, так как команды формируются летом. Если у меня будет травма, никто не будет разговаривать со мной летом», – сказал Радулов в интервью Sportsnet.ca.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ткачев может продолжить карьеру в СКАФорвард «Ак Барса» Владимир Ткачев может начать следующий сезон в СКА, сообщает «Р-Спорт».Макс Пачиоретти: Мы думали о плей-офф с того момента, как прозвучала последняя финальная сирена в прошлом сезонеФорвард «Монреаля» Макс Пачиоретти после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (6:2) прокомментировал выход команды в плей-офф.Пекка Ринне: Пока не чувствую себя старым, хотя я такой уже и естьГолкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне рассказал о том, что чувствует после того, как провел 500-й матч в НХЛ.Зайцев может подписать семилетний контракт с «Торонто»Защитник «Торонто» Никита Зайцев ведет переговоры о подписании долгосрочного контракта с клубом.Лавиолетт провел 1000-й матч в качестве тренера в НХЛМатч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (1:3) стал для главного тренера «Нэшвилла» Питера Лавиолетта 1000-м в лиге.«Кучеров – лучший хоккеист мира?» Этот парень удивил всю Америку«Кучеров – лучший хоккеист мира?» Этот парень удивил всю Америку«Советский спорт» составил рейтинг лучших бомбардиров НХЛ, отталкиваясь от их статистики за последние два месяца.Зеттерберг набрал 900-е очко в карьере в НХЛФорвард «Детройта» Хенрик Зеттерберг сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (3:5). Это очко стало для 36-летнего шведа 900-м в лиге.Хедман установил рекорд результативности для защитников «Тампы-Бэй»Защитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:3).Макдэвид стал первым игроком «Эдмонтона» с 1996 года, набравшим 91 очкоФорвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:2).Галлахер - первая звезда дня в НХЛФорвард «Монреаля» Брендан Галлахер стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.НХЛ. «Филадельфия» обыграла «Айлендерс», «Эдмонтон» одолел «Сан-Хосе» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Квартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утраКвартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.«Монреаль» разгромил «Флориду», Радулов и Емелин отметились результативными передачами«Монреаль» нанес поражение «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2).«Тампа» обыграла «Детройт», Василевский отразил 31 бросокХоккеисты «Тампы» нанесли поражение «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3).Сборная России по хоккею может сыграть матч с солнечными детьми (видео)Сборная России по хоккею может сыграть матч с солнечными детьми (видео)Теплую и правильную акцию провели хоккеисты олимпийской сборной России, пригласив к себе в Новогорск детей с синдромом Дауна.Аарон Оланаре: Гончаренко – очень умный и опытный тренерНападающий ЦСКА Аарон Оланаре доволен тем, как работает с командой главный тренер Виктор Гончаренко.Овечкин поставил рожки ведущим на ТВ и стал большим розовым зайцем (видео)Овечкин поставил рожки ведущим на ТВ и стал большим розовым зайцем (видео)Александр Овечкин снова отжег! На этот раз он подшутил над телеведущими и выпустил свои смайлики.Игорь Ларионов: Невыход «Детройта» в плей-офф? К этому все шлоТрехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Игорь Ларионов поделился мнением о провальном выступлении клуба в нынешнем сезоне НХЛ.Агент: Якупов точно останется в Америке на следующий сезонАгент нападающего «Сент-Луиса» Наиля Якупова Игорь Ларионов сообщил, что хоккеист точно продолжит карьеру в Северной Америке.Кузнецов – вторая звезда дня в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ.
Ралли
Петров проведет сезон-2017 в составе Manor
Футбол
«Метрострой» завершил работы по адаптации стадиона на Крестовском острове к Кубку конфедераций
Хоккей
Ткачев может продолжить карьеру в СКА
Хоккей
Александр Гуськов: Шестеркин – джокер Знарка
все новости
Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости
Алексей Жамнов
Алексей Жамноввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ЧМ-2017
ЧМ-2017