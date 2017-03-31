Владислав «SilverName» Синотов: Перед турнирами могу не выходить из дома неделю или две

Игрок Team Spirit по Hearthstone Владислав «SilverName» Синотов в интервью порталу Киберспорт@Mail.ru рассказал о подготовке к Hearthstone Global Games и о лучшем игроке в СНГ, а также дал советы начинающим игрокам.

«Это командный турнир, так что со мной будет выступать еще три очень хороших игрока. Мы планируем соорудить что-нибудь интересное после того, как выйдет новый патч. У ShtanUdachi и INER это всегда очень хорошо получается на старте новой меты. Думаю, в этом будет наше главное преимущество среди других команд/стран.



Если судить по турнирам и рейтингу на gosugamers, то безусловно Pavel, так как он стал чемпионом Blizzcon. А так я считаю что в Hearthstone нет сильнейших игроков. На высоком уровне все игроки приблизительно равны, и здесь больше решают моральные и человеческие факторы, а с этим некоторым тяжело бороться на LAN-турнирах.



Я часто говорю на стримах о том, как нужно начинать. В первую очередь нужно очень много играть и анализировать, не жалеть себя и отказаться много от чего, если ты реально хочешь чего-то добиться. К примеру, я перед турнирами могу не выходить из дома неделю или две, и это для меня уже стало нормой.



Во-вторых, не стоит думать о результате и о победе, нужно просто качественно выполнять свою работу. Покажи хорошую игру, и победа сама тебя найдет.



В-третьих — нельзя думать о деньгах. Нужно помнить что сразу все невозможно и радоваться тому, что получается. Рано или поздно при должной работе успех неизбежен».



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