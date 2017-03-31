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Виктор Онопко: Те, кто посчитал нашу встречу с «Зенитом» неинтересной, не разбираются в футболе

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Тренер столичного ЦСКА Виктор Онопко рассказал о перестроениях армейской команды под требования нового главного тренера Виктора Гончаренко.

– У каждого тренера, разумеется, свое видение футбола, свои требования. В то же время, у игроков есть определенные функции, которые необходимо исполнять. Важно, как действует команда, когда она владеет мячом, и что, в свою очередь, необходимо делать, когда мяч находится у противника. Все это самым подробным образом объясняли на теоретических занятиях, а на тренировках команда выполняла новые упражнения. Цель состояла в том, чтобы поскорее усвоить схему, по которой мы сейчас играем. Еще раз скажу, футболисты восприняли информацию очень быстро. Кроме всего прочего, сказался эффект новизны, ребятам было интересно. Зимние контрольные поединки подтвердили: мы на верном пути, предложенная тактика усвоена. Это был своего рода тест, и команда его выдержала.

– Первый же официальный матч нынешнего года, против «Зенита», команда с точки зрения оборонительных действий провела безупречно.
– Согласен. «Зенит» – очень сильный соперник, один из лидеров нашего чемпионата. Между тем, в матче с нами он смог создать лишь один момент, и тот после удара Маурисио с дальней дистанции. ЦСКА, полагаю, создал больше возможностей для взятия ворот. Отмечу, что на зимних сборах у нас не было столь сильного соперника, как «Зенит». По сути, мы прошли важнейшую проверку готовности к новой системе, и увидели, что команда адаптировалась полностью.

– Что скажете об игре с «Зенитом»? Согласны, что ничья стала закономерным итогом?
– Пожалуй, так и есть. Особенно, если учесть, что мы заканчивали матч вдесятером. Добавлю, что игра прошла на высоком уровне. Мягко говоря, удивили некоторые статьи и комментарии, мол, встреча ЦСКА и «Зенита» получилась неинтересной. Те, кто так считает, не разбираются в футболе и совсем не понимают наш чемпионат. Надо учитывать, что встречались два сильных соперника, очень важно было грамотно построить игру. Лично мне матч понравился, - приводит слова Онопко пресс-служба армейского клуба.

Напомним, что после 20-ти туров чемпионата России ЦСКА, имея в своем активе 39 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице и уступает занимающему первое место «Спартаку» шесть очков.

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