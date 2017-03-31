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КХЛ признала Шестеркина, Херсли и Мозякина лучшими игроками третьего раунда плей-офф

Источник:  КХЛКомментарии

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лучших игроков по итогам третьего раунда плей-офф.

Лучшим вратарем признан Игорь Шестеркин (СКА), одержавший победы в трех матчах серии с «Локомотивом». Голкипер питерцев пропустил в этих играх только одну шайбу. Шестеркин отразил 98,51% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,55 (оба показателя – лучшие по итогам третьего раунда плей-офф). 

Лучшим защитником признан Патрик Херсли (СКА), в четырех матчах серии с «Локомотивом» одержавший вместе с командой четыре победы и набравший в них 4 (2+2) очка при показателе полезности (+4). В первом поединке серии на счету Херсли – дубль. Шайба в овертайме этого матча принесла СКА победу. Также на счету защитника питерцев 15 бросков по воротам. 

Лучшим нападающим признан Сергей Мозякин («Металлург» Мг), одержавший вместе с командой четыре победы в четырёх матчах серии с «Ак Барсом» и набравший в них 7 (3+4) очка при показателе полезности (+5). Его гол в овертайме первого поединка серии принёс победу «Металлургу». Шайба Мозякина в четвертом матче стала 54-й в нынешнем сезоне и позволила нападающему «Магнитки» побить рекорд Вениамина Александрова по количеству голов за один чемпионат, державшийся с сезона 1962/63. 

Лучшим новичком признан нападающий Максим Лазарев («Ак Барс»), сыгравший в трёх из четырех матчей серии с «Металлургом». 21-летний игрок не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности, проводя на льду в среднем 5 минут 56 секунд. На его счету также три силовых приема.

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