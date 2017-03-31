КХЛ признала Шестеркина, Херсли и Мозякина лучшими игроками третьего раунда плей-офф
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лучших игроков по итогам третьего
раунда плей-офф.
Лучшим вратарем признан Игорь Шестеркин (СКА), одержавший победы в трех матчах
серии с «Локомотивом». Голкипер питерцев пропустил в этих играх только одну
шайбу. Шестеркин отразил 98,51% бросков по своим воротам при коэффициенте
надёжности 0,55 (оба показателя – лучшие по итогам третьего раунда плей-офф).
Лучшим защитником признан Патрик
Херсли (СКА), в четырех матчах
серии с «Локомотивом» одержавший вместе с командой четыре победы и набравший в
них 4 (2+2) очка при показателе полезности (+4). В первом поединке серии на
счету Херсли – дубль. Шайба в овертайме этого матча принесла СКА победу. Также
на счету защитника питерцев 15 бросков по воротам.
Лучшим нападающим признан Сергей
Мозякин («Металлург» Мг),
одержавший вместе с командой четыре победы в четырёх матчах серии с «Ак Барсом»
и набравший в них 7 (3+4) очка при показателе полезности (+5). Его гол в
овертайме первого поединка серии принёс победу «Металлургу». Шайба Мозякина в
четвертом матче стала 54-й в нынешнем сезоне и позволила нападающему «Магнитки»
побить рекорд Вениамина Александрова по количеству голов за один чемпионат,
державшийся с сезона 1962/63.
Лучшим новичком признан нападающий Максим Лазарев («Ак Барс»), сыгравший в трёх из
четырех матчей серии с «Металлургом». 21-летний игрок не завершил ни один из
этих матчей с отрицательным показателем полезности, проводя на льду в среднем 5
минут 56 секунд. На его счету также три силовых приема.