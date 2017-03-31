Решение по тренерам сборной России по биатлону примут после совещания правления СБР

Окончательную оценку работы тренеров, а также решение по кандидатурам для работы со сборными командами в олимпийском сезоне будет принято после совещания членов Правления СБР. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

- На тренерском совете были высказаны как конструктивные, так и не совсем уместные предложения. В общем счете тренерский совет свел все к конструктиву. Тренеры субъектов завтра внесут свои конкретные предложения как по тренерскому составу сборной, так и по спортсменам. Итоги сезона были подведены, но без шкалы оценок удовлетворительно/неудовлетворительно, - приводит слова президента СБР Александра Кравцова пресс-служба СБР.