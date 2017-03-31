Теему Хартикайнен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»
Уфимский «Салават Юлаев» объявил о продлении соглашения с форвардом Теему Хартикайненом, информирует официальный сайт клуба.
Новый договор заключен до 30 апреля 2019 года.
⚡Тему Хартикайнен останется в «Салавате Юлаеве» до 2019 года pic.twitter.com/98EgSVDy5o— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 31 марта 2017 г.
Напомним, что 26-летний финский хоккеист перешел в «Салават» в 2013 году и сыграл за команду в 249 матчах, набрав 164 (66+98) очка при показателе полезности «+35».
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