Бердыев от имени «Ростова» поздравил Сарри со званием лучшего тренера Италии
«Наполи» получил
поздравление от «Ростова» в связи с признанием главного тренера неаполитанцев
Маурицио Сарри лучшим тренером Италии. Об этом сообщает официальный сайт
итальянского клуба.
Отмечается, что
письмо от имени «Ростова» подписано Курбаном Бердыевым. В письме говорится, что
Бердыев поздравляет Сарри с признанием лучшим тренером Италии и высоко
оценивает его работу. Также отмечается, что Бердыев был «немного удивлен» тем,
что в результате голосования победил именно Сарри.
Отметим, что
Сарри был признан лучшим по результатам голосования 61 итальянского тренера.
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