Бердыев от имени «Ростова» поздравил Сарри со званием лучшего тренера Италии

«Наполи» получил поздравление от «Ростова» в связи с признанием главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри лучшим тренером Италии. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Отмечается, что письмо от имени «Ростова» подписано Курбаном Бердыевым. В письме говорится, что Бердыев поздравляет Сарри с признанием лучшим тренером Италии и высоко оценивает его работу. Также отмечается, что Бердыев был «немного удивлен» тем, что в результате голосования победил именно Сарри.

Отметим, что Сарри был признан лучшим по результатам голосования 61 итальянского тренера.