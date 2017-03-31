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Бердыев от имени «Ростова» поздравил Сарри со званием лучшего тренера Италии

Источник:  ФК «Наполи»Комментарии

«Наполи» получил поздравление от «Ростова» в связи с признанием главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри лучшим тренером Италии. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Отмечается, что письмо от имени «Ростова» подписано Курбаном Бердыевым. В письме говорится, что Бердыев поздравляет Сарри с признанием лучшим тренером Италии и высоко оценивает его работу. Также отмечается, что Бердыев был «немного удивлен» тем, что в результате голосования победил именно Сарри.

Отметим, что Сарри был признан лучшим по результатам голосования 61 итальянского тренера.

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