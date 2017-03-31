Валерий Каменский: В финале болельщиков ждет очень хорошее зрелище

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Гагарина.

- Будет интересный финал, потому что вышли самые сильные команды. Я хотел бы, чтобы было семь игр, потому что хоккей очень интересный, искрометный. Для болельщиков это будет очень хорошее зрелище, - передет слова Каменского НСН.

Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.