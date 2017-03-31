За год убытки «Газпром-медиа», владеющего «Матч ТВ», увеличились в десять с лишним раз
Компания «Газпром-медиа»
сообщила об увеличившихся по сравнению с 2015 годом убытках. Напомним, что этот
медиахолдинг владеет федеральным телеканалом «Матч ТВ».
Как сообщает «Р-Спорт»,
по итогам 2016 года
понес убытки на сумму 28,4 миллиарда рублей. По итогам 2015 года убытки были
более чем в десять раз меньше - 2,64 миллиарда рублей.
Также сообщается, что что компания несет большие запланированные
расходы из-за запуска «Матч ТВ». Телеканал начал вещание 1 ноября 2015 года. Помимо телеканалов, входящих в систему
«Матч ТВ», холдингу также принадлежат эфирные телеканалы НТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятница»
и 2x2.
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