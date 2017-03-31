За год убытки «Газпром-медиа», владеющего «Матч ТВ», увеличились в десять с лишним раз

Компания «Газпром-медиа» сообщила об увеличившихся по сравнению с 2015 годом убытках. Напомним, что этот медиахолдинг владеет федеральным телеканалом «Матч ТВ».

Как сообщает «Р-Спорт», по итогам 2016 года понес убытки на сумму 28,4 миллиарда рублей. По итогам 2015 года убытки были более чем в десять раз меньше - 2,64 миллиарда рублей.

Также сообщается, что что компания несет большие запланированные расходы из-за запуска «Матч ТВ». Телеканал начал вещание 1 ноября 2015 года. Помимо телеканалов, входящих в систему «Матч ТВ», холдингу также принадлежат эфирные телеканалы НТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятница» и 2x2.