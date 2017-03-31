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Александр Касперович: Шипулин будет готовиться к Олимпиаде в группе Крючкова

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер национальной команды по биатлону Александр Касперович рассказал, что Антон Шипулин будет готовиться к Олимпиаде в группе своего личного тренера Андрея Крючкова.

- Предложение по индивидуальной работе Антона обсуждалось. На данный момент Шипулин будет работать в группе Крючкова, а на каких сборах эта команда будет работать вместе со сборной командой, решим в ближайшее время. У нас есть взаимопонимание с Крючковым. Для Шипулина будут созданы все условия, чтобы он боролся за самые высокие результаты на Олимпиаде, - приводит слова Касперовича «Р-Спорт».

Напомним, что Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан (Южная Корея).

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