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Илья Авербух: Боброва и Соловьев большие молодцы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев в коротком танце на чемпионате мира в Хельсинки.

- Катя и Дима в любом случае большие молодцы, что сражаются против тех невзгод, которые им выпадали. Два чемпионата мира они вообще пропустили, и я думаю, это тоже сказывается на их позициях в нынешнем рейтинге. Думаю, что они все равно будут сражаться завтра. На этом фоне результат, показанный Степановой и Букиным, очень неплохой. Они идут вплотную, рядом. Я как раз в этой паре вижу очень большой потенциал, - передает слова Авербуха «Р-Спорт».

Напомним, что коротком танце Боброва и Соловьев набрали 76,18 баллов.

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