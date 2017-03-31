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Александр Мостовой: Даже сборная России может победить на Кубке Конфедераций, но кому это надо?

Источник:  Лента.РуКомментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от двух последних товарищеских матчах российской команды, а также поделился мнением о Кубке Конфедераций.

- Как бы помягче выразиться... С одной стороны, я понимал, что сейчас самое время проводить эксперименты, чем тренерский штаб и занимается. Поэтому ждать хороших результатов и красивой игры не стоило. В товарищеских встречах на поле выходит не один и тот же состав. Отсюда и такой итог. Мы проиграли Кот-Д'Ивуару, а с бельгийцами 70 минут не могли перейти за центральную линию поля. Тот матч должен был закончиться минимум со счетом 1:4. К счастью для нас, бельгийцы начали валять дурака, и все перевернулось. Думаю, стоит задуматься, в каком направлении должна двигаться сборная России.

- Верите ли вы, что Черчесов исправит все ошибки и подготовит к Кубку Конфедераций конкурентоспособную команду?
- Кубок Конфедераций — это просто выставочный турнир, как Кубок Вызова в хоккее. По большому счету, он никому не нужен. Приехали, сыграли, выиграли, а на следующий день забыли об этом. Даже сборная России может победить, но кому это надо? Этот успех никогда не встанет в один ряд с победой на чемпионате мира или Европы. Нельзя придавать ему такого значения. Основной турнир — это чемпионат мира, куда приедут все сильнейшие сборные. У нас есть еще 1,5 года, можно спокойно готовиться, - рассказал Мостовой в интервью «Ленте.ру»

Напомним, что сборная России уступила в товарищеском матче команде Кот-Д'Ивуара (0:2) и сыграла в ничью с Бельгией (3:3).

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