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«Лига Ставок» намерена подписать контракты с РФС, КХЛ и Единой лигой ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

1 апреля 2017 года вступает  в силу федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта», подписанный Президентом РФ В.В. Путиным.

Согласно новому закону букмекерские компании обязаны отчислять 5% от своего дохода (разница между суммой принятых ставок и выплаченных выигрышей) на развитие спорта организаторам спортивных событий, ставки на которые принимает компания. Общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской компании соглашениям не может составлять менее 15 миллионов рублей.

Отдельной статьей закона предусматривается разрешение рекламы букмекерских компаний во время трансляций спортивных соревнований, в спортивных СМИ, на сайтах профессиональных спортивных лиг и федераций, а также на спортивной форме команд.

В отношении организатора азартных игр устанавливается обязанность заключать специальные соглашения об использовании символики и наименований мероприятий с общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами.

В день официального опубликования Закона БК «Лига Ставок» первой из букмекерских компаний России объявляет о намерении заключить соглашения с крупнейшими спортивными федерациями и профессиональными лигами: Российским футбольным союзом, Континентальной хоккейной лигой и с Единой Лигой ВТБ.  Соответствующие соглашения уже подписаны со стороны компании и сегодня направлены в адрес руководства организаций в полном соответствии с законодательными требованиями РФ. 

Напомним, что БК «Лига Ставок» в лице Почетного Президента Олега Журавского, скоропостижно ушедшего из жизни 16 марта, была одним из главных  публичных сторонников принятия законодательства об отчислениях в пользу спорта и принимала активное участие в обсуждении и разработке законопроекта. 

В своем последнем интервью Олег Журавский высказал мнение о законопроекте сразу после его принятия Госдумой во втором чтении: 

«Государство не только потребовало помощи от бизнеса, но и пошло бизнесу навстречу. Ведь если будет больше рекламы, то будет больше и денег, которые бизнес станет выделять на поддержку российского спорта», — отметил тогда он.

По словам Президента Первой СРО Юрия Красовского, новый закон о целевых отчислениях в пользу спорта еще и значительно повышает профессиональный статус организаторов пари, признавая букмекеров полноправными участниками спортивного сообщества, как во всем цивилизованном мире.

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