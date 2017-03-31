Патрик Элиаш завершил карьеру после 20 сезонов в НХЛ
Форвард «Нью-Джерси» Патрик
Элиаш объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
41-летний Патрик Элиаш
провел в НХЛ 20 сезонов и все – в «Нью-Джерси». Он является
лидером «Девилз» всех времен по голам (408), передачам (617), очкам (1025),
голам в большинстве (113), очкам в большинстве (333) и победным шайбам (80). Вместе с командой он дважды выиграл
Кубок Стэнли.
«Все нормально. Мне повезло, что владелец, клуб, тренеры, все
дали мне время самому прийти к этому решению. Это чрезвычайно важно, потому что
я не представляю насколько тяжело приходится ребятам, чьи карьеры завершаются
внезапно. Должно быть, это очень трудно.
Я закончил в НХЛ, давайте так говорить. Я не планирую играть
за какой-либо клуб в следующем сезоне, но собираюсь продолжать играть с
друзьями, в любительской команде или где-то еще, потому что люблю это занятие.
Мне нравится активный образ жизни, нравится выходить на лед», - сказал Элиаш.