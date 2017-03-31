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Патрик Элиаш завершил карьеру после 20 сезонов в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Форвард «Нью-Джерси» Патрик Элиаш объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

41-летний Патрик Элиаш провел в НХЛ 20 сезонов и все – в «Нью-Джерси». Он является лидером «Девилз» всех времен по голам (408), передачам (617), очкам (1025), голам в большинстве (113), очкам в большинстве (333) и победным шайбам (80). Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли.

«Все нормально. Мне повезло, что владелец, клуб, тренеры, все дали мне время самому прийти к этому решению. Это чрезвычайно важно, потому что я не представляю насколько тяжело приходится ребятам, чьи карьеры завершаются внезапно. Должно быть, это очень трудно.

Я закончил в НХЛ, давайте так говорить. Я не планирую играть за какой-либо клуб в следующем сезоне, но собираюсь продолжать играть с друзьями, в любительской команде или где-то еще, потому что люблю это занятие. Мне нравится активный образ жизни, нравится выходить на лед», - сказал Элиаш.

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