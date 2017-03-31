Андрей «Timon» Гурьев: Победа над «Спартаком» приносит особенные чувства

Киберфутболист «ЦСКА» Андрей «Timon» Гурьев в интервью порталу cyber.sports.ru рассказал о Чемпионате РФПЛ по киберфутболу, о принципиальных соперниках и о будущем.



«Не люблю загадывать. Претенденты все те же, что и на кубке РФПЛ. Это 3-4 человека, которые могут выиграть. Я думаю, что будут хорошие игры. У меня пока что получается смазанная подготовка, но я привык. У меня есть еще несколько дней, чтобы подготовиться. Думаю, что я смогу показать свою игру и у меня никаких проблем с этим не будет. На кону – путевка на региональный отбор. Она действительно очень важна. У меня есть хорошая серия побед и для меня очень важно выложиться в этом турнире на полную.



[Принципиальная] игра со «Спартаком». И не потому что там сидит «Kefir», а потому что это «ЦСКА» – «Спартак». Победа над ними приносит особенные чувства.



Тут важна история противостояний. Например, с «Ufenok» (Роберт Фахретдинов, ФК «Уфа») у нас долгая история противостояний на разных уровнях, даже в финалах. Тут и эмоции и накал страстей, несмотря на то, что мы друзья.



Я могу сравнить это с творчеством. Это может либо длиться долго, либо резко закончиться. Я не хочу об этом думать, я хочу играть, я хочу быть лучшим. У меня есть цель на этот год – попасть на мировую арену, а вообще моя мечта – стать чемпионом мира».



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