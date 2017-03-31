Евгений Трефилов: Посмотрел первый тайм с Кот-д'Ивуаром – это позорище!
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов раскритиковал сборную России по футболу, назвав игру национальной команды позором.
- Чего не хватает нашему футболу? Мы сами где-то его загубили. Когда наша юношеская сборная выиграла чемпионат Европы, я просил: «Не закормите их!». Но их растянули по командам, а родителям подарили машины. Вообще с футболом разбирайтесь сами. Я дал слово не говорить о нём. Единственное, что мне было противно, – я был в Краснодаре, попал в пробку из-за футболистов. Когда играли с этим большим государством, которого на карте не видно. Можно было сыграть получше. Я посмотрел первый тайм – это позорище! Ребят, ну вы чего?! - приводи слова Трефилова «Спорт FM».
Напомним, сборная России уступила в товарищеском матче команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2.