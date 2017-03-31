Евгений Трефилов: Посмотрел первый тайм с Кот-д'Ивуаром – это позорище!

Александр Мостовой: Даже сборная России может победить на Кубке Конфедераций, но кому это надо?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от двух последних товарищеских матчах российской команды, а также поделился мнением о Кубке Конфедераций.