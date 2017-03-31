Жозе Моуринью: Чувствую, что виноват перед Швайнштайгером
Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход бывшего полузащитника команды
Бастиана Швайнштайгера в «Чикаго Файр».
«Бастиан относится к
категории тех игроков, перед которыми я чувствую вину за то, как я поступил по
отношению к ним. Не хочу говорить о нем, как об игроке или о том, купил бы я
его или нет. Я хотел бы говорить о нем как о человеке и профессионале.
Последнее, что я ему сказал:
«однажды я был неправ по отношению к тебе, теперь я должен быть справедлив».
Когда он попросил меня отпустить его, я сказал, что он может уходить, потому
что я не могу повторить второй раз то, что сделал однажды. Я жалею о том первом
случае, и он знает об этом.
Мне будет не хватать отличного
парня, настоящего профессионала. Я не мог не отпустить его, хотя в конце сезона
у нас много матчей, и он бы нам пригодился», - цитирует Моуринью официальный
сайт «МЮ».
Напомним, что по ходу
нынешнего сезона Швайнштайгер был переведен в резервный состав «МЮ».