Сборные Португалии, Франции, Италии и Испании могут принять участие в Копа Америка-2019
Сразу несколько
ведущих европейских сборных могут принять участие в Копа Америка-2019.
Как сообщает
бразильское издание Globo Esporte, на турнир,
который определяет сильнейшую команду Южной Америки, хотят пригласить сборные Франции, Италии, Испании и Португалии. В таком случае
в турнире будут участвовать 16 команд. В 2016 году на турнире, посвященном
столетию Копа Америка, также выступали 16 команд, которые представляли Северную
и Южную Америку.
Напомним, что на Копа Америка, как правило, выступают десять сборных из Южной Америки и две приглашенные.
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