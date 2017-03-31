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Сборные Португалии, Франции, Италии и Испании могут принять участие в Копа Америка-2019

Источник:  Globo EsporteКомментарии

Сразу несколько ведущих европейских сборных могут принять участие в Копа Америка-2019.

Как сообщает бразильское издание Globo Esporte, на турнир, который определяет сильнейшую команду Южной Америки, хотят пригласить сборные Франции, Италии, Испании и Португалии. В таком случае в турнире будут участвовать 16 команд. В 2016 году на турнире, посвященном столетию Копа Америка, также выступали 16 команд, которые представляли Северную и Южную Америку.

Напомним, что на Копа Америка, как правило, выступают десять сборных из Южной Америки и две приглашенные.

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