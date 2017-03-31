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Алан Дзагоев пропустит матч с «Крыльями Советов» из-за травмы

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы не сможет принять участие в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщили в пресс-службе армейской команды.

«Получивший сильный ушиб в товарищеском матче с тульским «Арсеналом» Георгий Щенников 30 марта вернулся в общую группу и наравне со всеми готовится к игре. В отличие от Алана Дзагоева, получившего повреждение задней поверхности бедра в матче сборной России против Бельгии. Точные сроки восстановления полузащитника пока неизвестны, но воскресную встречу он определенно пропустит,» - говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, что матч ЦСКА - «Крылья Советов» состоится 2 апреля 2017 в 16:30 по московскому времени.

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