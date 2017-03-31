Сергей «Kefir» Никифоров вылетел с Чемпионата РФПЛ по киберфутболу

Киберфутболист «Спартака» Сергей «Kefir» Никифоров покинул турнир Чемпионат РФПЛ по киберфутболу.



В матче за выход в четвертьфинал представитель «Спартака» проиграл Кириллу «ARUHITO» Ординарцеву (Оренбург) со счетом 0:3 и занял третье место в группе А.



Таким образом, из группы А в четвертьфинал вышли Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург) и Вячеслав «JUHURO» Алхазов (Арсенал).

«РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» проходит в Казани. Матчи плей-офф и финал состоятся 1 апреля. Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.