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Геннадий Величкин: Мы боготворим СКА, так что «Металлург» будет играть с ним гораздо серьезнее

Источник:  КХЛКомментарии

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина против СКА.

- Перед каждой серией плей-офф я говорил журналистам, что мы уважительно относимся к каждому сопернику. Так было с «Куньлунем» и «Барысом». Перед матчами с казанским клубом я сказал: «Ак Барс» мы еще больше уважаем. Впереди финальные баталии с питерским СКА, который мы боготворим! Так что играть будем с ними гораздо серьезнее.

Оба клуба оказались гораздо сильнее всех соперников, потерпев по одному поражению? Параллель такая действительно просматривается. Это говорит лишь о том, что обе команды не зря на протяжении всего сезона доминировали и были в числе лидеров чемпионата КХЛ. Силы примерно равны. Уверен, финал станет знатным, - приводит слова Величкина официальный сайт КХЛ.

«Финал с нулем не закончится. Будет как минимум шесть матчей»

Напомним, СКА и «Металлург» вышли в финал Кубка Гагарина, победив в своих конференциях «Локомотив» (4-0 в серии) и «Ак Барс» (4-0).

Серия начнется в Магнитогорске, матчи пройдут 8 и 10 апреля. Встречи в Петербурге пройдут 12 и 14 апреля.

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