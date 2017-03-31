Юрген Клопп: Старридж и Хендерсон пропустят ливерпульское дерби

Нападающий Даниэль Старридж и полузащитник Джордан Хендерсон не помогут «Ливерпулю» в матче чемпионата Англии против «Эвертона». Об этом сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«У Старриджа нет шансов сыграть. Не знаю, кто написал, что Старридж вернулся к тренировкам. Если он работает над восстановлением с соответствующим специалистом, то это не значит, что он вновь тренируется. Что касается Хендерсона, то он пока не тренируется с командой из-за травмы», - цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Матч 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» - «Эвертон» состоится 1 апреля. Начало в 14:30 по Москве.