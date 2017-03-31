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ВИДЕО ДНЯ: Шакил О'Нил разгромил студию, узнав, что Леброн обошел его в списке бомбардиров

Источник:  Bleacher ReportКомментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил устроил погром, узнав, что форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс обошел его в списке лучших бомбардиров лиги. Видео инцидента появилось в Instagram-аккаунте Bleacher Report.

Джеймс набрал 26 очков в матче регулярного первенства НБА против «Чикаго Буллз», доведя общее количество очков за карьеру до 28 599. Таким образом он вышел на 7-е место в списке самых результативных игроков ассоциации, опередив О'Нила (28 596 очков).

Добавим, что Шакил О'Нил — четырехкратный чемпион НБА (2000, 2001, 2002, 2006), 15-кратный участник матча всех звезд НБА, чемпион мира (1994) и обладатель золота Олимпийских игр-1996. В сентябре 2016-го О'Нила ввели в баскетбольный Зал славы.

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