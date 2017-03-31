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Джеймс Тони возвращается на профи-ринг

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Джеймс Тони после затяжной паузы проведет очередной бой.

Согласно BoxRec, 13 мая 48-летний американец в Мичигане отбоксирует с малоизвестным соотечественником Майком Шеппардом. Этот бой станет для Тони 90-м на профессиональном ринге.

Если экс-чемпион продержится еще полтора года, то в октябре 2018-го отпразднует 30-летие с момента своего дебюта в бою со Стефеном Ли.

В послужном списке Джеймса Тони бои с Роем Джонсом-младшим, Эвандером Холифилдом, Хасимом Рахманом, Сэмом Питером, Денисом Лебедевым и другими. Несмотря на 10 поражений, Тони ни разу не проигрывал досрочно.

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