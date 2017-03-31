Нина Мозер: Тарасова превратилась из доброго ребенка в маленького бойца

Тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер оценила выступление своих подопечных на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия). Напомним, что Тарасова и Морозов заняли третье место в парном катании.

- Вы как-то специально настраивали ребят перед выступлением?

— В этом не было необходимости. Я заметила: в последнее время молодые спортсмены, которые сейчас катаются, настолько сами гипермотивированы, что не нуждаются в дополнительной помощи. Женя Тарасова научилась быть бойцом на этом чемпионате мира.

Еще вчера был очаровательный добрый ребенок. А сейчас это маленький боец, который, получив травму на утренней тренировке, в два часа дня уверенно сказал мне: «Нина Михайловна, я буду выступать».

— После травмы Тарасовой вы сказали, что в силу сложившихся обстоятельств теперь вас устроит любая медаль. А сейчас что больше испытываете — удовлетворение или сожаление?

— Какое-то смешанное чувство на самом деле. Но если говорить не только об этом чемпионате мира, но и о сезоне в целом, то положительных эмоций больше, - цитирует Мозер «Газета.ru».

Хельсинки (Финляндия)

Чемпионат мира

Парное катание

Итоговый результат

1. Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) – 232,06

2. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 230,30

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 219,03

4. Юй Сяоюй/Хао Чжан (Китай) – 211,51

5. Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) – 206,72

6. Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (Канада) – 206,19

7. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада) – 206,06

8. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 204,68

9. Валентина Маркеи/Ондрей Хотарек (Италия) – 203,98

10. Алекса Шимека/Крис Книрим (США) – 202,37

11. Джулианна Сеген/Чарли Билодо (Канада) – 198,21

12. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 192,54