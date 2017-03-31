Нина Мозер: Тарасова превратилась из доброго ребенка в маленького бойца
Тренер Евгении
Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер оценила выступление своих подопечных
на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия). Напомним, что
Тарасова и Морозов заняли третье место в парном катании.
- Вы как-то специально настраивали ребят перед
выступлением?
— В этом не было
необходимости. Я заметила: в последнее время молодые спортсмены, которые сейчас
катаются, настолько сами гипермотивированы, что не нуждаются в дополнительной
помощи. Женя Тарасова научилась быть бойцом на этом чемпионате мира.
Еще вчера был очаровательный добрый ребенок. А
сейчас это маленький боец, который, получив травму на утренней тренировке, в
два часа дня уверенно сказал мне: «Нина Михайловна, я буду выступать».
— После травмы Тарасовой вы сказали, что в
силу сложившихся обстоятельств теперь вас устроит любая медаль. А сейчас что
больше испытываете — удовлетворение или сожаление?
— Какое-то
смешанное чувство на самом деле. Но если говорить не только об этом чемпионате
мира, но и о сезоне в целом, то положительных эмоций больше, - цитирует Мозер «Газета.ru».
Хельсинки (Финляндия)
Чемпионат мира
Парное катание
Итоговый результат
2. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 230,30
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 219,03
4. Юй Сяоюй/Хао Чжан (Китай) – 211,51
5. Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) – 206,72
6. Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (Канада) – 206,19
7. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада) – 206,06
8. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 204,68
9. Валентина Маркеи/Ондрей Хотарек (Италия) – 203,98
10. Алекса Шимека/Крис Книрим (США) – 202,37
11. Джулианна Сеген/Чарли Билодо (Канада) – 198,21
12. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 192,54