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Антонио Конте: В матче с «Кристал Пэлас» мы должны быть очень внимательны

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Кристал Пэлас». Напомним, что командам предстоит сыграть в 30-м туре чемпионата Англии.

«На этой неделе мы столкнулись со многими трудностями. Завтра у нас будет сложный матч по многим причинам. Нелегко играть после перерыва на матчи сборных. Некоторые игроки возвращаются с разными проблемами. Несомненно, важно проанализировать 2–3 момента, а потом принять оптимальное решение при выборе состава перед игрой.

Мы должны быть очень внимательны. Эта игра крайне важна для нас. Не стоит забывать, что до конца сезона АПЛ осталось 10 матчей, и мы надеемся на то, чтобы он успешно завершился для нас, для клуба и для болельщиков. В прошлом у меня было две разных ситуации в борьбе за титул. В одном случае это был положительный опыт, в другом — отрицательный. Поэтому я не устану повторять, что нам нужно набрать 21 очко, чтобы стать чемпионами», - цитирует Конте официальный матч «Челси».

Матч «Челси» - «Кристал Пэлас» состоится 1 апреля. Начало в 17:00 по Москве.

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