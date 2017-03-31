«Кайрат» сыграл вничью с «Кайсаром» в чемпионате Казахстана, Аршавин сыграл первый тайм
Матч
четвертого тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Кайсаром» завершился
вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На девятой минуте матча хозяев вывел вперед Жирар Гоу. На 35-й минуте результат сравнял Максат Байжанов. Российский полузащитник хозяев Андрей Аршавин отыграл первый тайм, после чего его заменил другой россиянин Георгий Жуков.
После четырех туров «Кайрат» с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Кайсара» десять очков и второе место.
Чемпионат Казахстана
4-й тур
Матч
Голы
Гоу 9 (1:0). Байжанов 35 (1:1).
Состав
Кайрат: Плотников, Куат, Суюмбаев, Куантаев, Маркович, Исламхан (Иличевич, 46), Элек (Анене, 88), Арцо, Исаэл, Гоу, Аршавин (Жуков, 46)
Кайсар: Исламкулов, Амирсейтов, Граф, Ламанж, Евстигнеев, Байжанов, Курье (Нтибазокиза, 71), Нарзилдаев (Коробкин, 78), Камара, Аржанов, Николич
Предупреждения:
Аршавин, 23; Арцо, 80 - Граф, 5; Николич, 45; Аржанов, 56; Камара, 74
Судья:
Денис Тевяшов (Казахстан)
Место и дата
31 марта 16:30, Центральный, Онлайн-трансляция