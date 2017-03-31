«Кайрат» сыграл вничью с «Кайсаром» в чемпионате Казахстана, Аршавин сыграл первый тайм

Матч четвертого тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Кайсаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На девятой минуте матча хозяев вывел вперед Жирар Гоу. На 35-й минуте результат сравнял Максат Байжанов. Российский полузащитник хозяев Андрей Аршавин отыграл первый тайм, после чего его заменил другой россиянин Георгий Жуков.

После четырех туров «Кайрат» с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Кайсара» десять очков и второе место.

Чемпионат Казахстана

4-й тур