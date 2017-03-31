Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи0 : 1Урал
Баскетбол  Жальгирис31 : 25Милан
Футбол  Герта- : -Хоффенхайм
Баскетбол  Црвена Звезда19 : 22УНИКС
Теннис  Надаль4:1Фоньини
Баскетбол  Панатинаикос- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кайрат» сыграл вничью с «Кайсаром» в чемпионате Казахстана, Аршавин сыграл первый тайм

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч четвертого тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Кайсаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На девятой минуте матча хозяев вывел вперед Жирар Гоу. На 35-й минуте результат сравнял Максат Байжанов. Российский полузащитник хозяев Андрей Аршавин отыграл первый тайм, после чего его заменил другой россиянин Георгий Жуков.

После четырех туров «Кайрат» с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Кайсара» десять очков и второе место.

Чемпионат Казахстана

4-й тур

Матч

Кайрат - Кайсар - 1:1 (1:1)

Голы

Гоу 9 (1:0). Байжанов 35 (1:1).

Состав

Кайрат: Плотников, Куат, Суюмбаев, Куантаев, Маркович, Исламхан (Иличевич, 46), Элек (Анене, 88), Арцо, Исаэл, Гоу, Аршавин (Жуков, 46)

Кайсар: Исламкулов, Амирсейтов, Граф, Ламанж, Евстигнеев, Байжанов, Курье (Нтибазокиза, 71), Нарзилдаев (Коробкин, 78), Камара, Аржанов, Николич

Предупреждения:

Аршавин, 23; Арцо, 80 - Граф, 5; Николич, 45; Аржанов, 56; Камара, 74

Судья:

Денис Тевяшов (Казахстан)

Место и дата

31 марта 16:30, Центральный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Генрих Мхитарян: Я не могу всегда вести команду за собойПолузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после матча со сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.Пас от Джа-Джа, выскочка в лидерах и час Аршавина: обзор тура в КазахстанеПас от Джа-Джа, выскочка в лидерах и час Аршавина: обзор тура в Казахстане«Советский спорт» представляет обзор третьего тура чемпионат Казахстана по футболу.«Кайрат» обьявил о переходе бывшего форварда «Амкара» Анене (фото)Бывший нападающий «Амкара» Чума Анене перешел в «Кайрат», сообщается на официальном сайте клуба из Казахстана.Празднуя гол Аршавина, партнеры по команде чуть не нанесли ему увечье (видео)Празднуя гол Аршавина, партнеры по команде чуть не нанесли ему увечье (видео)«Чуть не порвал сетку на атомы» – примерно так описывают местные СМИ гол Андрея Аршавина.Нападающий «Амкара» Чума Анене перешел в «Кайрат»Норвежский футболист Чума Анене перешел из «Амкара» в казахстанский «Кайрат», сообщает пресс-служба пермского клуба.«Кайрат» обыграл «Актобе» в первом матче сезона, Аршавин отыграл тайм«Кайрат» в первом туре чемпионата Казахстана обыграл «Актобе со счетом 1:0.Андрей Аршавин: Удивился, узнав, что Бородюк возглавил сборную КазахстанаРоссийский нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал победу над «Астаной» (2:0) в Суперкубке Казахстана.«Кайрат» с Аршавиным выиграл Суперкубок Казахстана«Кайрат» взял верх над «Астаной» (2:0) в матче за Суперкубок Казахстана.«Крылья Советов» уступили «Кайрату» с Аршавиным в товарищеском матче«Крылья Советов» на сборе в Турции провели товарищеский матч с казахстанским «Кайратом» и уступили со счетом 0:1.«Анжи» обыграл «Кайрат» в товарищеском матчеТоварищеский матч между «Анжи» и «Кайратом» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Анжи».Юрий Калитвинцев: Будем продолжать работать над реализацией моментовГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итог контрольного матча с «Кайратом» (0:1), который прошел в пятницу в Турции.«Кайрат» Аршавина обыграл московское «Динамо»В рамках товарищеского матча на сборах в турецком Белеке московское «Динамо» уступило «Кайрату» со счетом 0:1.«Кайрат» интересуется нападающим «Анжи» БолиНападающий «Анжи» Янник Боли попал в сферу интересов алматинского «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.«Анжи» сыграет с тремя казахстанскими клубами и одним туркменскимСегодня стартует заключительный учебно-тренировочный сбор «Анжи». Он пройдет в турецком Белеке.Московское «Динамо» на втором сборе сыграет с «Торпедо» (Кутаиси) и «Кайратом»Второй тренировочный сбор московское «Динамо», как и первый, проведет в Турции.«Просто покати – забью». Аршавин заставляет аплодировать и ностальгировать«Просто покати – забью». Аршавин заставляет аплодировать и ностальгироватьКорреспондент «Советского спорта» сходил на контрольный матч «Кайрата», за который играет Андрей Аршавин, и понял, кого не хватает сборной.Бывший тренер «Динамо» и «Шинника» Алексей Петрушин возглавил «Ордабасы»Российский специалист Алексей Петрушин назначен главным тренером казахстанской команды «Ордабасы».Полузащитник Иличевич перешел из «Анжи» в «Кайрат»«Кайрат» подписал контракт с бывшим полузащитником «Анжи» Иво Иличевичем, сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.Джафар, не подошедший ЦСКА, присоединился к «Актобе»Нападающий Джафар, который недавно находился на просмотре в ЦСКА, но армейцам не подошел, присоединился к «Актобе».Бывший полузащитник «Анжи» Маевский подписал контракт с «Астаной»Защитник Иван Маевский, недавно покинувший «Анжи», заключил соглашение с «Астаной», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.
Футбол
Жозе Моуринью: Чувствую, что виноват перед Швайнштайгером
Футбол
Евгений Трефилов: Посмотрел первый тайм с Кот-д'Ивуаром – это позорище!
Хоккей
Патрик Элиаш завершил карьеру после 20 сезонов в НХЛ
Футбол
Лукаку признан лучшим игроком АПЛ в марте
все новости
Кайсар
Кайсаркалендарьстатистика
Кайрат
Кайраткалендарьстатистика
Чемпионат Казахстана
Чемпионат Казахстанатаблицакалендарьстатистикатексты/новости