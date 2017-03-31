Определились четвертьфиналисты Чемпионата РФПЛ по киберфутболу

Сергей «Kefir» Никифоров вылетел с Чемпионата РФПЛ по киберфутболу Киберфутболист «Спартака» Сергей «Kefir» Никифоров покинул Чемпионат РФПЛ по киберфутболу.

Киберфутболист «ЦСКА» Андрей «Timon» Гурьев в интервью порталу cyber.sports.ru рассказал о Чемпионате РФПЛ по киберфутболу, о принципиальных соперниках и о будущем.

Андрей «Timon» Гурьев: Победа над «Спартаком» приносит особенные чувства Киберфутболист «ЦСКА» Андрей «Timon» Гурьев в интервью порталу cyber.sports.ru рассказал о Чемпионате РФПЛ по киберфутболу, о принципиальных соперниках и о будущем.