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Определились четвертьфиналисты Чемпионата РФПЛ по киберфутболу

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По итогам групповой стадии определились четвертьфиналисты Чемпионат РФПЛ по киберфутболу.

В четвертьфинал пробились Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург), Вячеслав «JUHURO» Алхазов (Арсенал), Антон «KLENOFF» Кленов (Локомотив), Михаил «Torres» Запорожец, Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА), Илья «BLANCO» Белослудцев (Амкар), Роберт «UFENOK77» Фахретдинов и Андрей «22DRON11» Коннов.

«РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» проходит в Казани. Матчи плей-офф и финал состоятся 1 апреля. Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.

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