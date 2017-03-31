Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи0 : 1Урал
Баскетбол  Жальгирис31 : 25Милан
Футбол  Герта- : -Хоффенхайм
Баскетбол  Црвена Звезда19 : 22УНИКС
Теннис  Надаль4:1Фоньини
Баскетбол  Панатинаикос- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карло Анчелотти: Ульрайх и Боатенг готовы сыграть с «Аугсбургом»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Аугсбурга» . Напомним, что командам предстоит сыграть в 26-м туре чемпионата Германии.

«Свен Ульрайх в хорошей форме и готов играть. Завтра он без проблем сможет выйти на поле. Мы верим в него.  Жером Боатенг находится в очень хорошей форме и завтра будет играть.  Коста работает индивидуально. На следующей неделе Дуглас будет тренироваться в общей группе.

Все наши игроки должны быть предельно сфокусированы, мотивированы и сконцентрированы. У меня хорошее предчувствие.

У «Аугсбурга» хорошая команда, они всегда хорошо показывали себя в Мюнхене. Мы должны быть осторожны. Они хорошо организованы, уверенно обороняются и будут играть на контратаках. Мы должны атаковать, тогда мы победим», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» - «Аугсбург» состоится 1 апреля и начнется в 16:30 по Москве. Напомним, что основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит два матча бундеслиги из-за травмы, в связи с чем в воротах сыграет Ульрайх, о травме которого сообщалось ранее.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Клубный футбол вернулся. Что смотреть в выходные?Клубный футбол вернулся. Что смотреть в выходные?В европейских чемпионатах завершились перерывы, вызванные матчами сборных.Бундеслига. 26-й тур. «Герта» сыграет с «Хоффенхаймом», «Бавария» - «Аугсбург» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Мануэль Нойер: Я перенес операцию на левой стопе, все прошло хорошоГолкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер намерен вернуться на поле в кратчайшие сроки.Голкипер «Баварии» Ульрайх получил травму вслед за НойеромВторой вратарь «Баварии» Свен Ульрайх травмировался на сегодняшней тренировке. Об этом сообщают немецкие СМИ.Дауд в следующем сезоне перейдет из «Боруссии» (М) в «Боруссию» (Д)Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дауд в следующем сезоне перейдет в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Менхенгладбаха.Клубы из Манчестера ведут борьбу за полузащитника «Баварии»Как сообщает Kicker, будущее полузащитника сборной Германии Джошуа Киммиха в стане мюнхенской «Баварии» по-прежнему находится под вопросом.«Мы хотели обойти «Баварию» стороной, теперь «Реал» рискует вылететь»«Мы хотели обойти «Баварию» стороной, теперь «Реал» рискует вылететь»Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью пообщался с представителями СМИ.Бернд Лено: Мне льстит интерес такого клуба, как «Реал»Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала».Нойер пропустит матчи «Баварии» с «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом»Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в среду перенес операцию на ноге и не сможет помочь своей команде в двух ближайших играх, сообщается на официальном сайте клуба.Нападающий дортмундской «Боруссии»: Мечтаю однажды надеть футболку «Реала»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Мор рассказал о своих планах, отметив, что надеется перейти в мадридский «Реал».Месут Озил: Возвращение в чемпионат Германии? Не исключеноПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил поделился планами на будущее, отметив, что может вернуться в немецкую Бундеслигу.Анчелотти рассчитывает воспользоваться ситуацией Санчеса в «Арсенале»Полузащитник лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии. Об этом сообщает Daily Star.Роббен примет участие в обсуждении вопроса о будущем тренерского штаба сборной ГолландииВингер «Баварии» Арьен Роббен не вернулся в Мюнхен после завершения матча квалификации ЧМ-2018 Болгария - Голландия (2:0).«Бавария» запросила у «Барселоны» 90 миллионов евро за трансфер АлькантарыПолузащитник «Баварии» и сборной Испании Тиаго Алькантара едва ли вернется будущим летом в Каталонию.Франк Рибери: Я могу отыграть на высоком уровне еще два или три сезонаВингер «Баварии» Франк Рибери пока не намерен завершать спортивную карьеру.Дмитрий или Кирилл, Хамит или Халил? Отличаете ли вы футбольных близнецов [тест]Дмитрий или Кирилл, Хамит или Халил? Отличаете ли вы футбольных близнецов [тест]В истории футбола было немало братьев-близнецов. Проверьте, можете ли вы разобраться, кто есть кто.День в истории. Мануэлю Нойеру исполнился 31 годСегодня отмечает день рождения голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. Ему исполнился 31 год.«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария» оштрафованы УЕФА за нарушения во время матчей Лиги чемпионов«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария» получили штрафы по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.«Арсенал» намеревается выиграть борьбу у «Тоттенхэма» за игрока сборной ГерманииПолузащитник «Шальке 04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Daily Mirror.Надежда «Динамо», ненужная Леву. Чем нам запомнился Кевин КураньиНадежда «Динамо», ненужная Леву. Чем нам запомнился Кевин КураньиЧем был так крут форвард «Динамо» – в материале «Советского спорта».
Футбол
Жозе Моуринью: Чувствую, что виноват перед Швайнштайгером
Футбол
Евгений Трефилов: Посмотрел первый тайм с Кот-д'Ивуаром – это позорище!
Хоккей
Патрик Элиаш завершил карьеру после 20 сезонов в НХЛ
Футбол
Лукаку признан лучшим игроком АПЛ в марте
все новости
Аугсбург
Аугсбургкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Жером Боатенг
Жером Боатенгвсе новости
Карло Анчелотти
Карло Анчелоттивсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости