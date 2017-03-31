Карло Анчелотти: Ульрайх и Боатенг готовы сыграть с «Аугсбургом»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Аугсбурга» . Напомним, что командам предстоит сыграть в 26-м туре чемпионата Германии.

«Свен Ульрайх в хорошей форме и готов играть. Завтра он без проблем сможет выйти на поле. Мы верим в него. Жером Боатенг находится в очень хорошей форме и завтра будет играть. Коста работает индивидуально. На следующей неделе Дуглас будет тренироваться в общей группе.

Все наши игроки должны быть предельно сфокусированы, мотивированы и сконцентрированы. У меня хорошее предчувствие.

У «Аугсбурга» хорошая команда, они всегда хорошо показывали себя в Мюнхене. Мы должны быть осторожны. Они хорошо организованы, уверенно обороняются и будут играть на контратаках. Мы должны атаковать, тогда мы победим», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» - «Аугсбург» состоится 1 апреля и начнется в 16:30 по Москве. Напомним, что основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит два матча бундеслиги из-за травмы, в связи с чем в воротах сыграет Ульрайх, о травме которого сообщалось ранее.