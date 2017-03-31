Маркус Вайнцирль: Колашинац сыграет с «Боруссией» только в том случае, если будет готов на 100%

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от рурского дерби против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть в 26-м туре чемпионата Германии.

«Мы все находимся в предвкушении и объективно оцениваем значение дерби. На тренировках видно, что в каждом из игроков пылает огонь. В Дортмунде в первом тайме мы не дали «Боруссии» ни единого шанса ударить по нашим воротам. В этот раз мы также хотим держать соперника как можно дальше от наших ворот. Парни выложатся по максимуму.

У Сеада (Колашинаца) мышечные проблемы. Мы должны переждать. Он выйдет на поле только в том случае, если будет готов на все 100%, мы не хотим рисковать. Абдул Рахман Баба тоже не в топовой форме, так что нам придется импровизировать. Шупо-Мотинг? Посмотрим, сможет ли он играть», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Матч «Шальке» - «Боруссия» состоится 1 апреля. Начало в 16:30 по Москве.