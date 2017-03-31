«РЕН ТВ»: Продавец машин полгода давал интервью от имени Дмитрия Тарасова

На сайте телеканала «РЕН ТВ» появился комментарий по поводу недавнего комментарий полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. В материале утверждается, что от имени Тарасова говорил самозванец, который систематически выдавал себя за футболиста.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал комментарий Тарасова, в котором якобы он назвал игроков сборной России «лузерами» и «лохами». Теперь сообщается, что номер телефона, по которому за комментариями к спортсмену обращались представители федеральных СМИ, на самом деле числится за одним из столичных автосалонов. Сам Тарасов заявил, что ждет извинений от канала, поскольку он такого комментария не давал.

Также сообщается, что контактный номер, заявленный в базе для СМИ, также записан в качестве одного из номеров телефонов некоего автосалона в Москве, а от имени Тарасова интервью на протяжении не менее чем полугода давал сотрудник автосалона.

В связи с этим «РЕН ТВ» принес извинения Тарасову и ФК «Локомотив».



