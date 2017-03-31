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Ирина Роднина: Думаю, что ситуация с отстранением российских спортменов в Пхенчхане не повторится

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Знаменитая советская фигуристка Ирина Роднина сказал, что не опасается повторения ситуации с отстранением российских спортсменов перед зимней Олимпиадой-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

«Думаю, что ситуация уже не будет повторяться. Потому, что ситуацией вокруг России занимается не только ВАДА, не только комиссия Макларена, сейчас это дело на контроле МОК, потому, что все происходящее таит угрозу для олимпийского движения. Угроза еще и в том, что из соревнований выпадают сильнейшие, значимые спортсмены. МОК живет за счет рекламы, которая идет от телевидения, за счет туристов, приезжающих на главные старты четырехлетия.

Что далеко ходить – не было Лены Исинбаевой в секторе для прыжка с шестом, и этот старт в Рио практически потерял смысл. В руководстве МОК никто не заинтересован в повторении подобной ситуации. Как никогда МОК не был заинтересован в бойкотах Олимпийских игр. Потому, что ни одно мероприятие в мире не собирает такой зрительской аудитории, как олимпийские старты», - цитирует Роднину «БИЗНЕС Online».

Напомним, что до участия в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) не были допущены ряд российских спортсменов, в том числе сборная России по тяжелой атлетике в полном составе.

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