Состав Na`Vi по League of Legends покинули игрок и тренер

Состав Natus Vincere по League of Legends покинули Руслан «Gumbeq» Поздняков и тренер Кристоффер «Utama» Одланд.



Представители организации сообщили, что в ближайшее время начнется поиск кандидатов на вакантные позиции.



«Весенний сезон оказался для нас, мягко говоря, неудачным. Такого результата не ожидали не только наши болельщики, но и сами игроки. Наш состав был экспериментальным, так как мы собирали команду с нуля и вероятность того, что с первого же сезона мы выстрелим, была достаточно низка. На бумаге все выглядело хорошо, и мы рассчитывали минимум на попадание в плей-офф, от чего можно было строить дальнейшую судьбу состава, оценивая свои сильные и слабые стороны.



Уже сегодня мы готовы заявить о первых изменениях в команде: наш состав покидают Руслан «Gumbeq» Поздняков и Кристоффер «Utama» Одланд. Я хочу выразить благодарность ребятам за их работу под флагами Na`Vi и пожелать только успехов в их дальнейших карьерах.



И хотелось бы обратиться к нашим болельщикам: мы знаем, что нас тяжело было поддерживать на протяжении последних месяцев, но мы бесконечно благодарны людям, которые верили в нас до конца. Мы сохранили место в сезоне, а значит, увидимся на Полях Правосудия в ближайшее время!» — прокомментировал менеджер команды по League of Legends Ярослав «N1ghtEnd» Клочко.



В регулярном сезоне Континентальной Лиги Natus Vincere заняла седьмое место со статистикой 3:11.



Источник