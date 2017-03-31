Максим Сушинский: СКА и «Магнитка» в финале Кубка Гагарина покажут думающий хоккей

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский поделился мнением о предстоящем финале Кубка Гагарина, в котором встретятся питерский СКА и магнитогорский «Металлург».

- У СКА два звена, которые стабильно забивают. У «Магнитки» тоже есть два звена, а не одно. Думаю, в серии со СКА второе звено «Магнитки» начнет забивать. Отмечу, что в плей-офф раскрылся Данис Зарипов, который в «регулярке» забросил 16 шайб, а в плей-офф уже 15. Это говорит о том, что в плей-офф бывают чудеса. Что касается финала, я очень рад, что именно эти две команды попали в финал, потому что именно такую игру я люблю. СКА и «Магнитка» покажут думающий хоккей, они играют в пас, забивают голы, создают моменты, а не просто бегают и играют в «дыр-дыр», - передает слова Сушинского «Р-Спорт».

Напомним, что в четверг, 30 марта, магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. Днем ранее первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.