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«Анжи» уступил «Уралу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 21-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Уралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:3.

На 22-й минуте Владимир Ильин вывел гостей вперед. В начале второго тайма восстановил равновесие Александр Прудников. А уже на 53-й вывел «Анжи» в лидеры Арсен Хубулов. «Урал» восстановил равновесие благодаря автоголу Шамиля Гасанова. Решающий мяч в концовке игры забил Эдгар Манучарян.

Обе команды имеют 23 очка и делят 11-12-е места в чемпионате России. В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Урал» примет «Оренбург».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Матч

Анжи - Урал - 2:3 (0:1)

Голы

Ильин 22 (0:1). Прудников 49 (1:1). Хубулов 53 (2:1). Гасанов 57 (2:2 - автогол). Манучарян 88 (2:3).

Состав

Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Мусалов, Фибел, Кацаев (Яковлев, 75), Брызгалов (Гасанов, 46), Хубулов (Дудиев, 63), Гулиев, Прудников, Будковский

Урал: Заболотный, Данцев (Меркулов, 77), Новиков, Балажиц, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу (Манучарян, 50), Ильин

Незабитые пенальти

Манучарян (Урал), 84

Предупреждения:

Фибел, 83 - Емельянов, 34; Данцев, 45; Манучарян, 54; Бикфалви, 61

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

31 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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