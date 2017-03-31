«Анжи» уступил «Уралу»

Матч 21-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Уралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:3.

На 22-й минуте Владимир Ильин вывел гостей вперед. В начале второго тайма восстановил равновесие Александр Прудников. А уже на 53-й вывел «Анжи» в лидеры Арсен Хубулов. «Урал» восстановил равновесие благодаря автоголу Шамиля Гасанова. Решающий мяч в концовке игры забил Эдгар Манучарян.

Обе команды имеют 23 очка и делят 11-12-е места в чемпионате России. В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Урал» примет «Оренбург».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.