Иржи Секач: «Металлург» показал по-настоящему чемпионский хоккей

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач поделился впечатлениями от финала Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга» (4-0).

- У нас оставался последний шанс спасти серию. Мы настраивались, готовились, но не вышло. «Металлург» показал по-настоящему чемпионский хоккей.

Безусловно, мы хотели отыграться и все для этого сделали, но соперник сыграл мощно. Они не стали уходить в глухую оборону, а продолжили атаковать и забили еще и еще. Остается только пожелать им успехов в серии со СКА, - приводит слова Секача пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в четверг, 30 марта, магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. Днем ранее первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.