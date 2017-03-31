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Дмитрий Свищев: Если «Спартак» станет чемпионом, то я буду рад. А вообще, я люблю ЦСКА

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал, что болеет за ЦСКА, но будет рад, если чемпионом России станет «Спартак».

- Если «Спартак» станет чемпионом, то я буду рад. А вообще, я люблю ЦСКА. Так получилось, что я работаю с ними, поэтому являюсь их приверженцем. Выиграет «Спартак» - молодцы.

Меня больше интересует уровень российского футбола на европейской арене и развитие футбола в стране. Лично я считаю, что нужно больше футбольных полей и спортивных секций. У нас в стране 34% людей занимаются спортом, а в развитых странах эта цифра держится в районе 60%. Не нужно для этого таких стадионов, как в Санкт-Петербурге. Достаточно небольших стадионов, - передает слова Свищева «Спорт FM».

Напомним, что после 20-ти туров чемпионата России лидирует московский «Спартак», набравший 45 очков. На втором месте находится ЦСКА, который отстает от красно-белых на шесть очков.

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