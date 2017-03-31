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Дмитрий Свищев: Перед Олимпиадой у нас будет обширный сбор в Японии

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал о подготовке национальной команды к Олимпиаде 2018 года.

- На сегодняшний день, если ничего не случится, то на Олимпийские игры в составе сборной России по керлингу поедет Анна Сидорова. У нее большой шанс на это.

Начало чемпионата мира по керлингу для нас сложилось не очень просто. Первую игру мы выиграли, а вот три последующие проиграли. При этом во всех играх мы могли выйти победителями. Действительно, существует проблема часовых поясов и акклиматизации. При подготовке в Олимпийским играм мы это все учтем. У нас будет обширный сбор в Японии. Сделаем все так, чтобы спортсмены не чувствовали проблем, - передает слова Свищева «Спорт FM».

Напомним, что Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан (Южная Корея).

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