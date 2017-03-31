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«Генгам» обыграл «Нанси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 31-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Нанси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Генгама».

В составе победителей единственный мяч забил Слоан Прива. «Генгам» набрал 41 очко и занимает восьмое место. У «Нанси» 28 очков и 18-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

31-й тур

Матч

Генгам - Нанси - 1:0 (0:0)

Голы

Приват 59 (1:0).

Состав

Генгам: Юнссон, Кербра, Сорбон, Мартинс Перейра, Марсал, Дидо, Коко (де Паув, 63), Део, Салибур (Санко, 90), Бриан, Приват (Менди, 70)

Нанси: Н'Ди Ассембе, Диагне, Куффо (Гудилье, 36), Мауасса, Чето, Муратори, Шретьен, Диа, Диарра (Марчетти, 64), Хаджи (Дале, 73), Бюзен

Предупреждения:

Мартинс Перейра, 78 - Мауасса, 16; Муратори, 69

Удаления:

нет - Диагне, 27

Судья:

Жером Мигелгорри (Франция)

Место и дата

31 марта 20:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция

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