«Генгам» обыграл «Нанси»
Матч 31-го
тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Нанси» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Генгама».
В составе победителей единственный мяч забил Слоан Прива. «Генгам» набрал 41 очко и занимает восьмое место. У «Нанси» 28 очков и 18-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
31-й тур
Матч
Голы
Приват 59 (1:0).
Состав
Генгам: Юнссон, Кербра, Сорбон, Мартинс Перейра, Марсал, Дидо, Коко (де Паув, 63), Део, Салибур (Санко, 90), Бриан, Приват (Менди, 70)
Нанси: Н'Ди Ассембе, Диагне, Куффо (Гудилье, 36), Мауасса, Чето, Муратори, Шретьен, Диа, Диарра (Марчетти, 64), Хаджи (Дале, 73), Бюзен
Предупреждения:
Мартинс Перейра, 78 - Мауасса, 16; Муратори, 69
Удаления:
нет - Диагне, 27
Судья:
Жером Мигелгорри (Франция)
Место и дата
31 марта 20:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция
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