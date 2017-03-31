«Генгам» обыграл «Нанси»

Робер Пирес: Мбаппе не нужно переходить в «Реал», лучше остаться в «Монако» еще на пару лет

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес заявил, что не советует полузащитнику «Монако» Киллиану Мбаппе переходить в «Реал».