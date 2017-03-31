Медведева одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию с мировым рекордом

На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершились соревнования в одиночном катании у женщин. Победу одержала российская фигуристка Евгения Медведева.

По итогам короткой и произвольной программ Медведева набрала 233,41 балла, что является новым мировым рекордом. В тройку лучших также попали канадки Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман. Россиянки Мария Сотскова и Анна Погорилая заняли, соответственно, восьмое и 13-е место.

Фигурное катание. Чемпионат мира

Хельсинки (Финляндия)

Одиночное катание. Женщины

Итоговый результат

1. Евгения Медведева (Россия) 233,41

2. Кейтлин Осмонд (Канада) 218,13

3. Габриэль Дэйлман (Канада) 213,52

4. Карен Чен (США) 199,29

5. Маи Михара (Япония) 197,88

6. Каролина Костнер (Италия) 196,83

7. Эшли Вагнер (США) 193,54

8. Мария Сотскова (Россия) 192,20

9. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) 191,99

10. Дабинь Чой (Южная Корея) 191,11

11. Вакаба Хигучи (Япония) 188,05

12. Мэрайя Бэлл (США) 187,23

13. Анна Погорилая (Россия) 183,37