Алексей Стрепетов: Если Дзюба не сможет сыграть с «Рубином», острие атаки с удовольствием займет Кокорин

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча петербуржцев против «Рубина».

- Самое главное, в каком состоянии к этой встрече подойдет «Зенит». К сожалению, Мирча Луческу опять начинает искать причины неудачных игр в судействе. Ему надо обратить больше внимания на игру своей команды. Приятно, что ребята настроены на хороший матч, все рвутся в бой, только Александр Кержаков простудился. «Зениту» отступать некуда, он подошел к такой грани - либо бороться за чемпионство, либо уступать дорогу.

Всегда получаются сложные игры в Казани. «Рубин» - очень квалифицированная команда, но сейчас с таким составом занимает место пониже. Они будут играть на победу, и «Зениту» тоже некуда отступать. Игра должна стать взаимоострой.

- Не очень понятно состояние Дзюбы, Кержаков заболел. Какие варианты у Луческу есть в атаке?

- На острие без вопросов может сыграть Кокорин. Надеюсь, что Шатов появится на поле. Жду Олега не только в «Зените», но и в сборной. Атакующий потенциал можно варьировать, тем более есть и Джорджевич. Если Дзюба не будет готов к игре, то Кокорин с удовольствием сыграет на острие, он соскучился играть такого «номер девять». Но сейчас и Данни в хорошей форме, и Мак ждет своего шанса. Жулиано должен вернутся к прежней игре.

Самая проблемная линия «Зенита» сейчас - это два центральных защитника. Жирков приболел - значит, слева сыграет Кришито. Два центральных тогда Нету и Иванович, а справа - Анюков. Интересный момент с вратарем. Возможен вариант, что выйдет Лунев, хоть Юра Лодыгин тоже рвется. Думаю, Луческу доверит место в воротах Андрею, - сказал Стрепетов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч 21 тура РФПЛ «Рубин» - «Зенит» пройдет 2 апреля в Казани и начнется в 14.00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

«На Украине было то же самое». «Зенит» боится московского судейства и в Казани