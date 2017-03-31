Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи2 : 3Урал
Баскетбол  Жальгирис84 : 88Милан
Футбол  Герта1 : 3Хоффенхайм
Баскетбол  Црвена Звезда83 : 65УНИКС
Теннис  Надаль6:1, 7:5Фоньини
Баскетбол  Панатинаикос73 : 73ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Стрепетов: Если Дзюба не сможет сыграть с «Рубином», острие атаки с удовольствием займет Кокорин

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча петербуржцев против «Рубина». 

- Самое главное, в каком состоянии к этой встрече подойдет «Зенит». К сожалению, Мирча Луческу опять начинает искать причины неудачных игр в судействе. Ему надо обратить больше внимания на игру своей команды. Приятно, что ребята настроены на хороший матч, все рвутся в бой, только Александр Кержаков простудился. «Зениту» отступать некуда, он подошел к такой грани - либо бороться за чемпионство, либо уступать дорогу.

Всегда получаются сложные игры в Казани. «Рубин» - очень квалифицированная команда, но сейчас с таким составом занимает место пониже. Они будут играть на победу, и «Зениту» тоже некуда отступать. Игра должна стать взаимоострой.

- Не очень понятно состояние Дзюбы, Кержаков заболел. Какие варианты у Луческу есть в атаке?
-  На острие без вопросов может сыграть Кокорин. Надеюсь, что Шатов появится на поле. Жду Олега не только в «Зените», но и в сборной. Атакующий потенциал можно варьировать, тем более есть и Джорджевич. Если Дзюба не будет готов к игре, то Кокорин с удовольствием сыграет на острие, он соскучился играть такого «номер девять». Но сейчас и Данни в хорошей форме, и Мак ждет своего шанса. Жулиано должен вернутся к прежней игре.

Самая проблемная линия «Зенита» сейчас - это два центральных защитника. Жирков приболел - значит, слева сыграет Кришито. Два центральных тогда Нету и Иванович, а справа - Анюков. Интересный момент с вратарем. Возможен вариант, что выйдет Лунев, хоть Юра Лодыгин тоже рвется. Думаю, Луческу доверит место в воротах Андрею, - сказал Стрепетов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч 21 тура РФПЛ «Рубин» - «Зенит» пройдет 2 апреля в Казани и начнется в 14.00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

«На Украине было то же самое». «Зенит» боится московского судейства и в Казани

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Стрепетов: «Оренбург» в матче со «Спартаком» будет биться не за «Зенит», а за свою командуБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Оренбурга».Финал вашего любимого сериала: стадион в Петербурге достроили [лучшее за 10 лет]Финал вашего любимого сериала: стадион в Петербурге достроили [лучшее за 10 лет]Самый увлекательный и остросюжетный сериал российского производства завершился: в Петербурге официально закончили строить стадион.О чемпионстве – только мечты. Глушаков, Самедов, Дзюба и другие нечемпионыО чемпионстве – только мечты. Глушаков, Самедов, Дзюба и другие нечемпионы«Советский спорт» собрал звезд футбола, для которых чемпионский титул – пока лишь мечта.Виктор Онопко: Те, кто посчитал нашу встречу с «Зенитом» неинтересной, не разбираются в футболеТренер столичного ЦСКА Виктор Онопко рассказал о перестроениях команды под требования нового главного тренера Виктора Гончаренко.Мартовский топ. Главные события первых весенних матчей РФПЛМартовский топ. Главные события первых весенних матчей РФПЛМихаил Борзыкин рассуждает о главных событиях и тенденциях первых весенних матчей.«На Украине было то же самое». «Зенит» боится московского судейства и в Казани«На Украине было то же самое». «Зенит» боится московского судейства и в КазаниПеред матчем с «Рубином» Луческу много говорит о проблемах и вспоминает арбитров из Киева, а Смольников обещает рассказать о мучениях.Мирча Луческу: Дзюбе нужно найти время и решить проблему с коленом: выиграет и «Зенит», и сборная РоссииГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии футболистов петербургского клуба перед матчем с «Рубином».Хавьер Грасия: «Рубин» хочет реабилитироваться за поражение от «Зенита» в первом кругеГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями в преддверии матча 21-го тура РФПЛ с «Зенитом».Мирча Луческу: Когда я работал в «Шахтере», 75 процентов наших матчей судили арбитры из Киева. В России все так жеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против казанского «Рубина».Игорь Смольников: Что за травма у меня была? Как-нибудь потом все расскажуЗащитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против казанского «Рубина».«Рубин» - «Зенит». Хави Гарсия, Дзюба и Смольников готовятся к матчу в общей группе, Жирков получил травмуФутболисты «Зенита» на базе в Удельной продолжают подготовку к гостевому матчу 21 тура РФПЛ против казанского «Рубина».Леонид Слуцкий: Для болельщиков «Арсенала» Аршавин культовая фигура и легендаЭкс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что для болельщиков «Арсенала» Андрей Аршавин является легендой.Виктор Леоненко: Не политики должны решать, куда Тимощуку ехатьБывший форвард киевского «Динамо», футбольный эксперт Виктор Леоненко сказал, что Анатолий Тимощук должен сам решать, где ему продолжать карьеру. Напомним, что Анатолий вошел в тренерский штаб «Зенита».Мирон Маркевич: Лучше бы Тимощук начал карьеру в УкраинеБывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич сказал, что он негативно относится к решению Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».Александр Заваров: Тимощук правильно сделал, приняв предложение «Зенита»Бывший полузащитник киевского «Динамо», экс-тренер сборной Украины Александр Заваров сказал, что поддерживает решение Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».Сайт «Спартака» перестал работать после начала продажи билетов на матч с «Зенитом»После начала продажи билетов на матч 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» официальный сайт «Спартака» на некоторое время «упал». На данный момент работа сайта уже восстановлена.«Он был педагогом, старшим другом...» В Петербурге простились с Казаченком«Он был педагогом, старшим другом...» В Петербурге простились с КазаченкомБольше 3500 человек пришли на «Петровский», чтобы проститься с Владимиром Казаченком – легендой «Зенита» и петербургского футбола.Константин Лепехин: После смерти Казаченка еще больше ощущается, что он – великий человекБывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился воспоминаниями о Владимире Казаченке.Билеты на матч «Спартак» – «Зенит» стоят от тысячи рублейНачалась продажа билетов на центральную встречу 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».«Зенит» поздравил Тимощука с днем рожденияСегодня, 30 марта, празднует свой день рождения экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук. Футболисту исполняется 38 лет.
Футбол
Дмитрий Свищев: На 90% уверен, что у России не отнимут чемпионат мира по футболу
Фигурное катание
Россия получит три квоты в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018
Футбол
«РЕН ТВ»: Продавец машин полгода давал интервью от имени Дмитрия Тарасова
Хоккей
Агент Ткачева: Не рассматриваем для Владимира вариант с «Торонто». СКА? Пока без комментариев
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости