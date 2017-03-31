Россия получит три квоты в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018

Благодаря успешному выступлению на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) в женском одиночном катании сборная России получит три квоты на следующей Олимпиаде.

Напомним, что чемпионкой мира сегодня стала Евгения Медведева, которая также установила новый мировой рекорд. Ее соотечественницы Мария Сотскова и Анна Погорилая заняли, соответственно, восьмое и 13-е место. На следующей зимней Олимпиаде от России также будут выступать три спортсменки.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.