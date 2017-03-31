Дмитрий Свищев: На 90% уверен, что у России не отнимут чемпионат мира по футболу

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев выразил уверенность, что Россия сохранит за собой право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

– Я на 90% уверен, что у нас не отнимут чемпионат мира по футболу. Но попытки очернить нас будут. ФИФА очень мощная организация, которая понимает, что если сейчас кого-то лишат чемпионата мира, то потом это всё может просто захлыстнуть спорт. Главное не поддаваться на провокации, – рассказал Свищев в интервью «Спорт FM».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.