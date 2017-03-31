Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи2 : 3Урал
Баскетбол  Жальгирис84 : 88Милан
Футбол  Герта1 : 3Хоффенхайм
Баскетбол  Црвена Звезда83 : 65УНИКС
Теннис  Надаль6:1, 7:5Фоньини
Баскетбол  Панатинаикос73 : 73ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

УНИКС уступил «Црвене Звезде» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Црвеной Звездой» и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 83:65 в пользу «Црвены Звезды».

В составе российского клуба самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 16 очков. У «Црвены Звезды» 18 очков набрал Марко Гудурич. 

УНИКС занимает последнее место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» на восьмой позиции

Евролига. Регулярный чемпионат

29-й тур

Матч

Црвена Звезда - УНИКС - 83:65

Место и дата

31 марта 20:00, Александар Николич, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Панатинаикос» – ЦСКА. ОнлайнМатч регулярного сезона Евролиги на сайте «Советского спорта».Артем Параховский: После такой игры я должен проставиться всей командеЦентровой УНИКСа Артем Параховский в матче с «Автодором» (95:83) установил свой рекорд результативности в официальных матчах, набрав 30 очков и совершив 10 подборов, а после матча заявил, что теперь должен проставиться перед одноклубниками.Владимир Анциферов: Мы были настроены бороться, но, к сожалению, неровно сыгралиГлавный тренер «Автодора» Владимир Анциферов прокомментировал поражение своей команды от УНИКСа в матче Единой Лиги ВТБ.Евгений Пашутин: Оставили на голодном пайке лучшего бомбардира «Автодора»Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал победу своей команды над «Автодором» (95:83) в матче Единой Лиги ВТБ.Евгений Пашутин: Не все ребята показали желание бороться, и это меня беспокоитГлавный тренер УНИКСА Евгений Пашутин прокомментировал поражение команды от ЦСКА (74:85) в матче 28-го тура Евролиги.Димитрис Итудис: Мы доминировали на протяжении трех четвертей, но в последней сыграли вялоГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча с УНИКСом в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 85:74.ЦСКА на выезде обыграл УНИКС в ЕвролигеМатч 28-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и ЦСКА завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 85:74 в пользу московских армейцев.Евролига. УНИКС – ЦСКА - 74:85. Как это былоВстреча двух российских клубов в рамках Евролиги на сайте «Советского спорта».Димитрис Итудис: ЦСКА нужно сыграть с УНИКСом как подобает чемпионам, с уважением к себеГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом.Дэвид Блатт: Желаю россиянам побед на Евробаскете!Дэвид Блатт: Желаю россиянам побед на Евробаскете!Дэвид Блатт – о поражении от ЦСКА, отношениях с игроками российской сборной и готовности возглавить национальную команду.Шайбы Кулемина и Зайцева в НХЛ, победа сборной Германии над Англией и 10-е кряду поражение УНИКСа. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.Евгений Пашутин: Могли и выиграть встречу, но не смогли удержать Мицова и ДиблераГлавный тренер УНИКСа прокомментировал поражение от «Галатасарая» (67:75) в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.«Реал» обыграл «Барселону» в матче ЕвролигиВ матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на домашней площадке победил «Барселону» со счетом 85:69 (22:13, 19:14, 23:24, 21:18).Кайл Хайнс: Многое удалось сделать благодаря защитникам-созидателямЦентровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал победу над «Дарюшафакой» (95:85) в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.Димитрис Итудис: Нам противостоял конкурентоспособный соперник, но мы были лучшеГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итулис прокомментировал победу над «Дарюшафакой» (95:85) в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.Дэвид Блатт: Мы не смогли остановить атаку ЦСКАГлавный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт подвел итоги матча своей команды против ЦСКА, в котором гости из Стамбула потерпели поражение 75:85.Никита Курбанов: Нет особого значения, что приходится играть против Дэвида БлаттаФорвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу своей команды в регулярном чемпионате Евролиги над «Дарушафакой», которую возглавляет бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт.Виктор Хряпа: Преимущество своей площадки в плей-офф очень важноФорвард ЦСКА Виктор Хряпа поделился мыслями по итогам матча Евролиги со стамбульской «Дарушафакой», в котором армейцы одержали победу – 95:85.Нандо Де Коло: Мы полностью контролировали ход матчаЗащитник ЦСКА Нандо Де Коло прокомментировал победу армейцев над турецкой «Дарушафакой» в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги (95:85).УНИКС уступил «Галатасараю» в ЕвролигеКазанский УНИКС в гостях уступил турецкому «Галатасараю» (67:75) в 27-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
Футбол
Дмитрий Свищев: На 90% уверен, что у России не отнимут чемпионат мира по футболу
Фигурное катание
Россия получит три квоты в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018
Футбол
«РЕН ТВ»: Продавец машин полгода давал интервью от имени Дмитрия Тарасова
Хоккей
Агент Ткачева: Не рассматриваем для Владимира вариант с «Торонто». СКА? Пока без комментариев
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
УНИКС
УНИКСкалендарьстатистика
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости