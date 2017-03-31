УНИКС уступил «Црвене Звезде» в Евролиге
Матч
регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Црвеной Звездой» и УНИКСом
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 83:65 в пользу «Црвены Звезды».
В составе российского клуба самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 16 очков. У «Црвены Звезды» 18 очков набрал Марко Гудурич.
УНИКС
занимает последнее место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» на восьмой
позиции
Евролига. Регулярный чемпионат
29-й тур
Матч
Црвена Звезда - УНИКС - 83:65
Место и дата
31 марта 20:00, Александар Николич, Онлайн-трансляция
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