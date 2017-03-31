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Генменеджер «Вегаса»: Мы будем подписывать только тех, кто может быть игроком НХЛ

Источник:  NHL.ruКомментарии

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи заявил, что скауты команды будут работать на всех матчах розыгрыша Кубка Стэнли, чтобы понаблюдать за игрой возможных кандидатов на место в команде.

- Нам нужно знать все об игроке. Игра в плей-офф отличается от матчей в регулярном сезоне, во время которого также бывают взлеты и спады. За всем надо следить, чтобы понимать, что происходит с тем или иным игроком. За ним нужно наблюдать, чтобы понять как он ведет себя в разных ситуациях, как он играет дома, на выезде, когда команда побеждает с крупным счетом, когда она проигрывает, как он выглядит в первом звене, в четвертом.

Скауты внимательно следят за свободными агентами в Северной Америке и Европе. Мы хотим предложить контракт НХЛ хоккеисту, который хочет стать не просто игроком НХЛ, а хорошим игроком в нашей лиге. А иначе зачем его подписывать? Мы не будем разбрасываться контрактами. Мы будем все взвешивать и подписывать только тех, кто может быть игроком НХЛ. Вот и все, - передает слова Макфи официальный сайт НХЛ.

Напомним, 6 марта «золотые рыцари» подписали своего первого игрока. Им стал форвард команды WHL (Западная хоккейная лига) «Брэндон Уит Кингс» Рид Дьюк.

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