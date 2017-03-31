Генменеджер «Вегаса»: Мы будем подписывать только тех, кто может быть игроком НХЛ
Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи заявил, что скауты команды будут работать на всех матчах розыгрыша Кубка Стэнли, чтобы понаблюдать за игрой возможных кандидатов на место в команде.
- Нам нужно знать все об игроке. Игра в плей-офф отличается от матчей в регулярном сезоне, во время которого также бывают взлеты и спады. За всем надо следить, чтобы понимать, что происходит с тем или иным игроком. За ним нужно наблюдать, чтобы понять как он ведет себя в разных ситуациях, как он играет дома, на выезде, когда команда побеждает с крупным счетом, когда она проигрывает, как он выглядит в первом звене, в четвертом.
Скауты внимательно следят за свободными агентами в Северной Америке и Европе. Мы хотим предложить контракт НХЛ хоккеисту, который хочет стать не просто игроком НХЛ, а хорошим игроком в нашей лиге. А иначе зачем его подписывать? Мы не будем разбрасываться контрактами. Мы будем все взвешивать и подписывать только тех, кто может быть игроком НХЛ. Вот и все, - передает слова Макфи официальный сайт НХЛ.
Напомним, 6 марта «золотые рыцари» подписали своего первого
игрока. Им стал форвард команды WHL
(Западная хоккейная лига) «Брэндон Уит Кингс» Рид Дьюк.