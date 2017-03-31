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Алексей Стрепетов: «Оренбург» в матче со «Спартаком» будет биться не за «Зенит», а за свою команду

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Оренбурга».

- Были разговоры, что «Зенит» мог спонсировать игроков «Локомотива», если те отберут очки у «Спартака». Сейчас красно-белые сыграют против «Оренбурга», у которого тот же спонсор, что у петербуржцев.
- Это неподтвержденный факт, что игроков «Локомотива» могли спонсировать, домыслы журналистов. «Оренбург» сейчас находится в таком положении, что для них любое очко на вес золота. Так что они будут биться не за «Зенит», а за свою команду, за сохранение места в премьер-лиге.

- Уже скоро пройдет очная встреча «Спартака» и «Зенита». Поражение петербуржцев будет означать, что москвичей уже не догнать?
- Эти шесть очков отставания еще пока ничего не решают. Два поражения «Спартака» - и все сравнялись. А им играть еще с лидерами чемпионатами. Набирает обороты ЦСКА и не снимает задачу стать чемпионом. «Зенит» пришел к такому положению, что им даже вничью нельзя играть. Если брать матч «Спартак» - «Зенит», то пока москвичи смотрится поинтереснее в организации и атакующих действиях. Думаю, петербуржцам пора уже разбежаться и показывать свою игру во всей красе, - сказал Стрепетов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 3 апреля и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Москвичи после 20 матчей занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. От ближайших преследователей - «Зенита» и ЦСКА» москвичей разделяет шесть очков. Оренбуржцы с 16 очками расположились на 13 строчке.

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