Бауса может быть уволен с поста главного тренера сборной Аргентины

Главному тренеру сборной Аргентины Эдгардо Баусе грозит отставка. Об этом сообщает ESPN.

Сообщается, что в ближайшее время состоится заседание исполкома Федерации футбола Аргентины. На нем представители федерации обсудят, продолжит ли работу Бауса. Главным кандидатом на этот пост считается Хорхе Сампаоли, работающий с «Севильей». Есть информация, что он готов возглавить сборную в случае отставки Баусы.

Напомним, что на данный момент сборная Аргентины занимает пятое место в южноамериканской квалификации ЧМ-2018.