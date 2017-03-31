Александр Тарханов: Пенальти был чистый

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (2:3).

- Я считаю, что игра была очень хорошая от обеих команд. Было разное развитие атак, было много борьбы и хороших моментов. Достаточно интересный матч был.

- Был ли офсайд?

- Нет, не было офсайда. Я смотрел повтор, офсайда не было. Пенальти тоже был чистый, - сказал Тарханов.

Обе команды имеют 23 очка и делят 11-12-е места в чемпионате России. В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Урал» примет «Оренбург».