Александр Тарханов: Пенальти был чистый
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (2:3).
- Я считаю, что игра была очень хорошая от обеих команд. Было разное развитие атак, было много борьбы и хороших моментов. Достаточно интересный матч был.
- Был
ли офсайд?
- Нет, не было офсайда. Я смотрел повтор, офсайда не было. Пенальти тоже был чистый, - сказал Тарханов.
Обе команды имеют 23 очка и делят 11-12-е места в чемпионате России. В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Урал» примет «Оренбург».
Матч
Голы
Ильин 22 (0:1). Прудников 49 (1:1). Хубулов 53 (2:1). Гасанов 57 (2:2 - автогол). Манучарян 88 (2:3).
Состав
Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Мусалов, Фибел, Кацаев (Яковлев, 75), Брызгалов (Гасанов, 46), Хубулов (Дудиев, 63), Гулиев, Прудников, Будковский
Урал: Заболотный, Данцев (Меркулов, 77), Новиков, Балажиц, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу (Манучарян, 50), Ильин
Незабитые пенальти
Манучарян (Урал), 84
Предупреждения:
Фибел, 83 - Емельянов, 34; Данцев, 45; Манучарян, 54; Бикфалви, 61
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
31 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция